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Путин поздравил с 50-летием создания организации «Юные инспекторы движения»
Президент России Владимир Путин поздравил участников и наставников Общероссийской общественной детско-юношеской организации по пропаганде безопасности дорожного движения «Юные инспекторы движения» с 50-летием создания объединения. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Отрадно, что движение развивается и сегодня объединяет более 450 тыс. ответственных, целеустремленных школьников, которые достойно продолжают сложившиеся традиции «Юных инспекторов движения», стремятся приносить пользу людям», – сказал глава государства.
Он отметил, что благодаря этой инициативе ребята со своими педагогами, госавтоинспекторами и представителями СМИ организовали немало просветительских и информационных проектов, которые в том числе популяризировали среди молодежи правила дорожного движения, способствовали предупреждению аварийности на дорогах и изучению основ первой медицинской помощи.
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