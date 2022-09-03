Путин поздравил с 300-летием Ижорское машиностроение
Президент России Владимир Путин поздравил одно из старейших производств России — Ижорское машиностроение — с 300-летием. Он напомнил о героической истории предприятия, работники которого продолжают традиции своих предшественников, достойно решая поставленные задачи.
Путин отметил, что предприятие всегда стояло на страже национальной безопасности государства, вносило весомный вклад в укрепление боевой мощи армии и флота.
«В годы Великой Отечественной войны, в сложнейших условиях заводчане производили передовые образцы бронетехники, снаряды для реактивных установок. И конечно, мы всегда будем помнить легендарный добровольческий Ижорский батальон, защищавший Ленинград от врага», — говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
Путин напомнил, что сейчас комплекс является флагманом тяжелого машиностроения России. Здесь производится оборудование для атомной энергетики, нефтехимического комплекса.
«Уверен, что с переходом ижорской промышленной площадки под управление „Росатома“ перед вами открываются новые горизонты и возможности», — добавил глава государства и пожелал сотрудникам компании успехов и всего наилучшего.