Путин поздравил с 25-летием коллектив канала «Россия-Культура»

Президент России Владимир Путин направил телеграмму коллективу телеканала «Россия-Культура», поздравив его с 25-летием начала вещания. Об этом передает пресс-служба Кремля.

«Стартовав в эфире 1 ноября 1997 года, телеканал внес большой, заметный вклад в становление и развитие современных российских СМИ, в сбережение замечательных традиций просветительства, которыми по праву славится наша страна», – сказал глава государства.

Путин отметил, что работники канала смогли создать свой информационный стиль и воплотить в жизнь богатейшую палитру разнообразных и содержательных проектов, завоевать искреннее признание телезрителей.

По словам Президента, коллектив канала высоко держит профессиональную планку и стремится учитывать запросы своей аудитории, знакомит ее с памятными страницами отечественной и мировой истории, а также яркими событиями в мире театра, музыки, кинематографии и пр.