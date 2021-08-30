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30 августа 2021  19:36

Путин поздравил со 101-летием художника, создавшего Чебурашку и котенка по имени Гав

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Сегодня 101 год исполнился художнику анимационного кино, режиссеру, народному художнику России Леониду Шварцману. С днем рождения его поздравил Президент РФ Владимир Путин.

«Талантливый художник и режиссер, вы многое сделали для развития отечественной школы анимации, за годы неустанного творческого поиска создали уникальную коллекцию замечательных, всеми любимых мультипликационных фильмов», — отметил в своем поздравлении Путин.

Он подчеркнул, что творчество Шварцмана, его насыщенный профессиональный путь достойны глубокого и искреннего уважения.

Леонид Шварцман — мультипликатор, народный художник России, режиссер серии мультфильмов «Обезьянки», художник-постановщик известных картин о Чебурашке и крокодиле Гене, котенке по имени Гав, цикла «38 попугаев» и других.

#Путин Владимир #день рождения
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