Путин поздравил со 101-летием художника, создавшего Чебурашку и котенка по имени Гав
Сегодня 101 год исполнился художнику анимационного кино, режиссеру, народному художнику России Леониду Шварцману. С днем рождения его поздравил Президент РФ Владимир Путин.
«Талантливый художник и режиссер, вы многое сделали для развития отечественной школы анимации, за годы неустанного творческого поиска создали уникальную коллекцию замечательных, всеми любимых мультипликационных фильмов», — отметил в своем поздравлении Путин.
Он подчеркнул, что творчество Шварцмана, его насыщенный профессиональный путь достойны глубокого и искреннего уважения.
Леонид Шварцман — мультипликатор, народный художник России, режиссер серии мультфильмов «Обезьянки», художник-постановщик известных картин о Чебурашке и крокодиле Гене, котенке по имени Гав, цикла «38 попугаев» и других.