Путин поздравил со 100-летием ветерана-летчика Николая Кульпова

Президент России Владимир Путин поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны летчика Николая Кульпова. Телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

«Ваша жизнь является настоящим образцом преданного служения Родине. В годы Великой Отечественной войны вы прошли боевой путь до Восточной Пруссии, где сражались „крылом к крылу“ с французскими лётчиками авиаполка „Нормандия-Неман“. Довелось вам воевать и в небе над Кореей, где вы так же в полной мере проявили исключительное мужество, героизм и выдающиеся навыки пилотажа», — написано в поздравлении.

Президент отметил, что ветеран как никто другой понимает важность борьбы за правое дело, ценность подлинного братства и дружбы. Отдельно он напомнил о просветительской и общественной деятельности Кульпова. Работа ветерана направлена на сохранение исторической правды, поддержание дружбы и взаимопонимания между народами.