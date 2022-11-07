Путин поздравил с 100-летием Пермскую художественную галерею

Пермская государственная художественная галерея была и остается яркой достопримечательностью региона, центром притяжения жителей и гостей города. На это не смогла повлиять смена эпох, уверен Президент России Владимир Путин.

«Эти традиции подвижничества, беззаветного служения избранному делу, глубокого понимания важности и востребованности своей работы были заложены отцами-основателями галереи и бережно передаются из поколения в поколение», — подчеркнул он в телеграмме по случаю 100-летия галереи. Текст опубликован на сайте Кремля.

По мнению главы государства, коллектив с уважением относится к прошлому музея, при этом не забывая о пополнении коллекций и воплощении в его стенах просветительских и образовательных проектов. Здесь организуются экскурсии, выставки, лекции для гостей самых разных возрастов, в особенности для школьников и молодежи.