Путин поздравил с 10-летием телеканал «Мир 24»

Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием коллектив круглосуточного информканала «Мир 24». Телеграмма главы государства опубликована пресс-службой Кремля.

«Все эти годы вы выполняете важную, востребованную работу — знакомите многомиллионную аудиторию стран Содружества с историей, общественной, экономической, культурной жизнью наших государств, с актуальными международными новостями, содействуете развитию гуманитарных и деловых связей на пространстве СНГ», — говорится в поздравительном адресе.

Президент пожелал коллективу телеканала творческих успехов, а также сохранять приверженность к принципам журналистской этики. В заключение он поздравил сотрудников «Мир 24» с наступившим Новым годом.