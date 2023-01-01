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Официальная хроника
1 января 2023  17:12

Путин поздравил с 10-летием телеканал «Мир 24»

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Президент России Владимир Путин поздравил с 10-летием коллектив круглосуточного информканала «Мир 24». Телеграмма главы государства опубликована пресс-службой Кремля.

«Все эти годы вы выполняете важную, востребованную работу — знакомите многомиллионную аудиторию стран Содружества с историей, общественной, экономической, культурной жизнью наших государств, с актуальными международными новостями, содействуете развитию гуманитарных и деловых связей на пространстве СНГ», — говорится в поздравительном адресе.

Президент пожелал коллективу телеканала творческих успехов, а также сохранять приверженность к принципам журналистской этики. В заключение он поздравил сотрудников «Мир 24» с наступившим Новым годом.

#поздравление #Владимир Путин
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