Путин поздравил РЖД с 20-летием создания

Создание РЖД стало важным событием для железнодорожного комплекса России и отечественной экономики. За 20 лет компания превратилась в мощный кадровый и технологический ресурс нашей страны, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«Сегодня, опираясь на накопленный опыт и крепкие трудовые традиции, ваша компания демонстрирует весомые результаты», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Российские железные дороги проводят масштабное обновление ж/д-сети, станций и вокзалов, модернизацию подвижного состава. Регулярно появляются новые сервисы и услуги, повышается качество пассажирских и грузовых перевозок. Компания активно принимает участие в приоритетных для страны транспортных проектов, в частности в восстановлении путей и инфраструктуры в новых регионах, развитии высокоскоростных железнодорожных магистралей.