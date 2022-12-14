Путин поздравил Русский драматический театр в Чебоксарах со столетним юбилеем

Президент РФ Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов Государственного ордена «Знак Почета» Русского драматического театра в Чебоксарах со столетним юбилеем. Поздравительная телеграмма была опубликована сегодня на сайте Кремля.

«Символично, что свой вековой юбилей театр отмечает в 2022 году, объявленном Годом культурного наследия народов России. За прошедшее время он стал крупным общественным, просветительским центром, теплым, радушным домом для многих поколений жителей и гостей Чебоксар», — заметил глава государства.

Путин также обратил внимание на то, что коллектив учреждения хорошо подготовился к значимой дате, подготовив «яркие премьеры» и посвященные истории театра «содержательные мероприятия».

В завершение российский лидер пожелал работникам театра «успехов в реализации намеченных планов, вдохновения и всего наилучшего».

Русский драматический театр Чебоксар открылся в 1922 году. Днем его рождения считается 14 декабря 1922-го, когда вниманию публики был представлен спектакль «Василиса Мелентьева» по пьесе Островского. Впрочем, предшественником театра был Русский драматический коллектив, организованный еще летом 1918 года.



Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 декабря 1982 года за заслуги в развитии театрального искусства Русский драматический театр был награжден орденом «Знак Почета».