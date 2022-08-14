Путин поздравил руководство Пакистана с 75-летием независимости республики

За 75 лет независимости Исламская Республика Пакистан добилась значительных успехов в развитии, а также признанного авторитета на мировой арене. Исламабад и Москву связывают крепкие связи, страны активно сотрудничают в борьбе с терроризмом, на афганском и других направлениях. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Президента России Владимира Путина по случаю 75-летия независимости республики.

Поздравительный адрес направлен Президенту республики Арифу Алви и Премьер-министру Шехбазу Шарифу.

«За прошедшие десятилетия ваша страна добилась значительных успехов в экономическом и социальном развитии. Исламабад пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную роль в решении актуальных вопросов международной повестки дня», — говорится в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Владимир Путин выразил уверенность, что в дальнейшем страны еще больше укрепят двусторонние связи во благо своих народов и упрочения региональной безопасности и стабильности.

В заключение он пожелал руководству и гражданам Пакистана здоровья и успехов, мира и благополучия.