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Ру Тат
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Официальная хроника
26 января 2023  09:07

Путин поздравил руководство Индии с Днем республики

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Президент России Владимир Путин поздравил свою индийскую коллегу Драупади Мурму, а также Премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Общеизвестны успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Ваша страна вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — подчеркнул Путин.

Россия придает большое значение привилегированному стратегическому партнерству с Индией. Совместными усилиями странам удастся нарастить двустороннее сотрудничество, добавил Президент РФ.

В заключение он пожелал Мурму и Моди здоровья и успехов, а всем жителям Индии — счастья и благополучия.

#индия #Владимир Путин #поздравление
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