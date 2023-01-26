Путин поздравил руководство Индии с Днем республики

Президент России Владимир Путин поздравил свою индийскую коллегу Драупади Мурму, а также Премьер-министра страны Нарендру Моди с Днем республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Общеизвестны успехи, достигнутые Индией в экономической, социальной, научно-технической и других сферах. Ваша страна вносит весомый вклад в обеспечение международной стабильности и безопасности, в решение важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — подчеркнул Путин.

Россия придает большое значение привилегированному стратегическому партнерству с Индией. Совместными усилиями странам удастся нарастить двустороннее сотрудничество, добавил Президент РФ.

В заключение он пожелал Мурму и Моди здоровья и успехов, а всем жителям Индии — счастья и благополучия.