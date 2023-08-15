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Политика 15 августа 2023 10:17

Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости страны

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Путин поздравил руководство Индии с Днем независимости страны
Фото: © «Татар-информ»

Индия играет важную роль на мировой арене и пользуется заслуженным авторитетом. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин в поздравительной телеграмме индийскому коллеге Драупади Мурму и Премьер-министру этой страны Нарендре Моди по случаю Дня независимости Индии.

«Придаем большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнерства с Нью-Дели», — отмечается в тексте телеграммы, опубликованном на сайте Кремля.

Глава российского государства также выразил уверенность в том, что Россия и Индия приумножат плодотворное двустороннее сотрудничество во всех сферах и смогут совместно и конструктивно решать многие актуальные вопросы региональной и глобальной повестки дня.

#Владимир Путин #индия
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