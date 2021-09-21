Путин поздравил руководство Армении с 30-летием независимости республики

Глава РФ Владимир Путин направил поздравление Президенту Армении Армену Саркисяну и Премьер-министру Николу Пашиняну к 30-летию со дня провозглашения независимости республики, сообщает пресс-служба Кремля.

«Отношения с Арменией основываются на добрых традициях дружбы, культурной и духовной близости. Их дальнейшее развитие в духе союзничества, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов», – отметил российский лидер.

Он подчеркнул, что между Россией и дружественной республикой налажено тесное сотрудничество в различных сферах, а также конструктивное взаимодействие в рамках Евразийского экономического сообщества, Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Содружества независимых государств (СНГ).