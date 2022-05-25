Путин поздравил руководство африканских стран с Днем Африки

День Африки — праздник, который символизирует стремление африканских стран к свободе, независимости, миру и процветанию. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в поздравительной телеграмме, направленной главам и правительствам стран Африки.

«В нынешнем году отмечается 20-летие преобразования Организации африканского единства в Африканский союз», — сказал глава государства.

По словам Путина, данное событие знаменовало выход панафриканской многосторонней структуры на более высокий уровень взаимодействия в социально-экономической, политической и других сферах.

За два десятилетия страны Африки смогли добиться весьма многого, отметил Президент РФ. Он также подчеркнул, что Россия всегда придавала особое значение развитию дружественных отношений с африканскими партнерами.

Так, саммит Россия — Африка, прошедший в 2019 году в Сочи, создал хорошие условия для расширения плодотворного сотрудничества.

«Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим разработку и реализацию многих полезных и перспективных проектов и инициатив в самых различных областях», — приводит слова Путина пресс-служба Кремля.