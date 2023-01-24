Путин поздравил руководителя госоркестра «Новая Россия» Юрия Башмета с юбилеем

Президент России Владимир Путин тепло поздравил художественного руководителя, главного дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрия Башмета с 70-летием. Телеграмму опубликовали на сайте Кремля.

«В мире музыкального искусства Вас знают как одного из выдающихся альтистов и дирижёров современности, как яркого, всецело увлеченного творчеством человека», – отметил глава государства в своем поздравлении.

Он также обратил внимание на уникальный педагогический и организаторский талант Башмета и его личный вклад в реализацию важнейших для страны просветительских, благотворительных проектов и профессиональное становление одаренной молодежи России.

Юрий Башмет родился в 1953 году в Ростове-на-Дону. Окончил Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. С 2002 года занимает должность художественного руководителя и главного дирижера Государственного симфонического оркестра «Новая Россия». В 2012 году по его личной инициативе был создан Всероссийский юношеский симфонический оркестр, которым он также руководит. Артист является обладателем почетных наград: Государственной премии СССР (1986), звания «Народный артист СССР» (1991) и четырех Государственных премий России, Леони Соннинг (Дания, 1995) и множества других.