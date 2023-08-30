Путин поздравил Ростовскую область с 80-летием освобождения от фашистских захватчиков

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил жителей Ростовской области с 80-летием освобождения региона от фашистских захватчиков. Прорыв Миусских рубежей и освобождение донских городов и поселков навсегда останутся в памяти народа, ратной летописи страны.

«На протяжении веков ваш благодатный край играл важную роль в развитии страны, укреплении российской государственности, — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля. — Особые, героические страницы его истории связаны с Великой Отечественной войной. Здесь, проявляя отвагу и беспримерное мужество, плечом к плечу сражались представители разных национальностей».

Путин напомнил, что два города региона — Ростов-на-Дону и Таганрог — носят звание «Город воинской славы». В заключение он поздравил ветеранов и ростовчан, которые выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции.