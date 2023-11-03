Путин поздравил россиян с предстоящим Днем народного единства

Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с наступающим Днем народного единства. Напомним, что праздник отмечается 4 ноября. Свои поздравления глава государства озвучил в Общественной палате, пишет ТАСС.

«Праздник этот приурочен к событиям, которые произошли совсем недавно. Каких-то четыре сотни лет назад. Что такое 400 лет? Это на протяжении пяти-шести поколений. Всего то! Быстро очень время летит», – констатировал Президент.

При этом он отметил, что за вышеупомянутый отрезок времени в жизни России произошло много событий.

«И на всех переломных ее этапах единство народа было ключевой составляющей для выхода на новые рубежи», – подчеркнул глава государства.