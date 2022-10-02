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Ру Тат
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Наука и образование
2 октября 2022  09:25

Путин поздравил россиян с новым праздником – Днем среднего профессионального образования

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В этом году в России впервые отмечается на государственном уровне День среднего профессионального образования. С поздравлениями к жителям страны обратился Президент Владимир Путин.

«Мы по праву гордимся историей отечественного профессионально-технического образования и его традициями, которые формировались на протяжении десятилетий. Труженики промышленных предприятий внесли огромный вклад в индустриальное развитие нашей страны, в достижение Победы в Великой Отечественной войне, восстановление разрушенного народного хозяйства», – цитирует Президента пресс-служба Кремля.

В России растет престиж среднего профессионального образования. Это во многом связано с усилиями по повышению авторитета рабочих профессий, модернизацией колледжей и техникумов, формированием современных стандартов подготовки квалифицированных кадров, добавил Путин.

Напомним, указ о праздновании 2 октября Дня среднего профессионального образования Путин подписал в июле этого года.

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