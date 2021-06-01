Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму всем участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.

«Давно стало хорошей традицией, что этот замечательный праздник, наполненный особой теплотой и искренностью, широко отмечается во всех регионах нашей огромной страны», — начинается текст телеграммы, опубликованной пресс-службой Кремля.

Президент подчеркнул, что в стране уделяется пристальное внимание вопросам укрепления семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения, улучшения демографической ситуации и поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Общественные инициативы в этой сфере поддерживает «Российский детский фонд», отметил Путин. Он назвал эту организацию крупной и авторитетной.

«Уверен, что нынешние торжества надолго запомнятся юным гостям, оставят у них яркие и добрые воспоминания», — заключил глава государства.