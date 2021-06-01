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1 июня 2021  10:18

Путин поздравил россиян с Днем защиты детей

Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
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Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму всем участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
«Давно стало хорошей традицией, что этот замечательный праздник, наполненный особой теплотой и искренностью, широко отмечается во всех регионах нашей огромной страны», — начинается текст телеграммы, опубликованной пресс-службой Кремля.
Президент подчеркнул, что в стране уделяется пристальное внимание вопросам укрепления семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения, улучшения демографической ситуации и поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Общественные инициативы в этой сфере поддерживает «Российский детский фонд», отметил Путин. Он назвал эту организацию крупной и авторитетной.
«Уверен, что нынешние торжества надолго запомнятся юным гостям, оставят у них яркие и добрые воспоминания», — заключил глава государства.

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