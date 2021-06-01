Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму всем участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
«Давно стало хорошей традицией, что этот замечательный праздник, наполненный особой теплотой и искренностью, широко отмечается во всех регионах нашей огромной страны», — начинается текст телеграммы, опубликованной пресс-службой Кремля.
Президент подчеркнул, что в стране уделяется пристальное внимание вопросам укрепления семейных ценностей, воспитания подрастающего поколения, улучшения демографической ситуации и поддержке детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.
Общественные инициативы в этой сфере поддерживает «Российский детский фонд», отметил Путин. Он назвал эту организацию крупной и авторитетной.
«Уверен, что нынешние торжества надолго запомнятся юным гостям, оставят у них яркие и добрые воспоминания», — заключил глава государства.
- Наука и образование
- Общество
- Политика
- Культура
- В мире
- Транспорт
- Религия
- Экономика
- Спорт
- Происшествия
- Сельское хозяйство
- Здоровье
- Технологии
- Экология
- Шоу-бизнес
- Официальная хроника
© 2021 Филиал АО «Татмедиа»
ИА «Татар-информ»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил россиян с Днем защиты детей
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму всем участникам праздничных мероприятий, посвященных Дню защиты детей.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа