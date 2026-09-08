Путин поздравил россиян с Днем языков народов России

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Президент России Владимир Путин поздравил граждан с Днем языков народов Российской Федерации. Обращение опубликовано на официальном портале главы государства.

«В нашей стране в дружбе и согласии живут представители около двухсот народов и народностей. Их языки, самобытные традиции и обычаи – наше общее достояние и истинное богатство России. И потому сбережению этнокультурного и языкового многообразия уделяется приоритетное внимание государства. Создаются линейки профильных учебников, поддерживается развитие литературы на национальных языках и школ художественного перевода, воплощаются в жизнь востребованные образовательные, информационные, просветительские, творческие проекты», – говорится в обращении.

Глава государства также отметил символизм нового праздника, приуроченного ко дню рождения Расула Гамзатова – великого сына Дагестана и многонационального Отечества. День языков народов РФ впервые отмечается в Год единства народов России.

Президент подчеркнул, что, сохраняя самобытные языки, важно помнить, что связующей нитью для всех народов служит русский язык. Именно он, по его словам, во многом сформировал Россию как единое многонациональное государство и на протяжении столетий служит взаимообогащению культур, традиций добрососедства и взаимопонимания между народами.

«Уверен, что нынешние мероприятия пройдут в праздничной атмосфере и надолго запомнятся участникам и гостям. Желаю вам успехов и всего самого доброго», – заключил Путин.