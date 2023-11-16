Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем самбо. Он напомнил, что в этот день 85 лет назад самбо был признан в качестве отдельного вида спорта в нашей стране.

Глава государства напомнил о многих поколениях спортсменов, тренеров и организаторов турниров, которые продвигали этот вид спорт и создавали условия для его развития. Сейчас благодаря этому реализуются крупные проекты, нацеленные на популяризацию физической культуры и ЗОЖ.

«Убежден, широкое празднование этого события будет способствовать популяризации данного единоборства, вовлечению в его орбиту людей разного возраста, молодёжи, гармоничному воспитанию подрастающего поколения», — отмечается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.