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Путин поздравил россиян с Днем самбо
Президент РФ Владимир Путин поздравил россиян с Днем самбо. Он напомнил, что в этот день 85 лет назад самбо был признан в качестве отдельного вида спорта в нашей стране.
Глава государства напомнил о многих поколениях спортсменов, тренеров и организаторов турниров, которые продвигали этот вид спорт и создавали условия для его развития. Сейчас благодаря этому реализуются крупные проекты, нацеленные на популяризацию физической культуры и ЗОЖ.
«Убежден, широкое празднование этого события будет способствовать популяризации данного единоборства, вовлечению в его орбиту людей разного возраста, молодёжи, гармоничному воспитанию подрастающего поколения», — отмечается в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
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