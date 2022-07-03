Путин поздравил россиян с Днем работников морского и речного флота

Морской и речной флот сыграл значительную роль в развитии экономики и социальной сферы России, укреплении связей как внутри страны, так и в мире. И по сей день это неотъемлемая составляющая единой транспортной системы государства. Об этом говорится в поздравительной телеграмме Президента РФ Владимира Путина ко Дню работников морского и речного флота.

«Этот праздник отмечают работники пассажирского, торгового и ледокольного флотов, портовики и судоремонтники, представители других специальностей – все, кто трудится на водном транспорте и приумножает замечательные традиции, заложенные многими поколениями предшественников», – перечислил глава государства.

Он отметил, что морской и речной флот выполняет стратегически важные проекты: он задействован в освоении Арктического шельфа, развитии Северного морского пути, налаживании новых логистических схем и партнерских связей. Для этого в России строятся современные суда, совершенствуется инфраструктура.

«Уверен, что моряки и речники России с честью справятся с этими вызовами», – заключил глава государства и пожелал специалистам речного и морского флота успехов и крепкого здоровья.