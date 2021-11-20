Путин поздравил россиян с Днем работника транспорта

Работники транспортной сферы вносят большой вклад в развитие национальной экономики и улучшение качества жизни россиян. Об этом, поздравляя их с профессиональным праздником, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«В отечественной транспортной отрасли всегда трудились специалисты самой высокой квалификации, досконально знающие и любящие свое дело. За прошедшие годы они внесли поистине колоссальный вклад в развитие национальной экономики и социальной сферы, укрепление межрегиональных и международных связей, улучшение качества жизни людей», — отмечается в сообщении, опубликованном пресс-службой Кремля.

Глава государства подчеркнул, что в настоящее время очень важна концентрация на первоочередных задачах, таких как «расшивка узких мест», повышение надежности и безопасности перевозок, развитие логистики и других. Также необходимо уделять внимание цифровизации и внедрению новейших технологий. Это поможет «росту конкурентоспособности и эффективности транспортной отрасли в целом», заключил он и пожелал всем работникам сферы успехов и всего наилучшего.