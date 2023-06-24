Путин поздравил россиян с Днем молодежи

Президент РФ Владимир Путин поздравил с праздником российскую молодежь. Он отметил, что День молодежи отмечается в последнюю субботу июня вместе со школьными выпускными — ярко и масштабно. Видеопоздравление появилось на сайте Кремля.

«Желаю вам — всем молодым гражданам России: школьникам, студентам вузов, техникумов и колледжей, тем, кто уже работает или делает первые шаги в профессии, обязательно найти свое призвание, добиться успеха, если что-то не получается сразу, ни в коем случае не сдаваться, не опускать руки», — подчеркнул глава государства.

Он напомнил, что в стране развернуто множество мер поддержки для молодых людей, которые помогут им раскрыть свои таланты и достичь поставленных целей. Ряд мероприятий приурочен и к этому празднику: по всей стране развернутся лекции и мастер-классы, уникальные тематические встречи и площадки, которые посвящены развитию, добрым делам, креативным начинаниям. Также в следующем году в России пройдет Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

«В большинстве своем именно молодые солдаты и офицеры сейчас смело, надежно встали на защиту безопасности и суверенитета нашего государства, мужественно сражаются в ходе специальной военной операции», — добавил Путин.