Путин поздравил россиян с 23 Февраля, упомянув «оружие, которому нет равных в мире»

Президент РФ Владимир Путин поздравил граждан страны с Днем защитника Отечества. Его видеообращение транслировал телеканал «Россия 24».

«С праздником, который не только по традиции, но и по праву воплощается всенародно, по всей стране. В нем воплощены чувства уважения наших граждан к своим доблестным защитникам, гордость за всех, кто служил и служит в армии и на флоте, признание их героических заслуг перед Родиной <…>», — заявил российский лидер.

«В основе ратной истории нашей тысячелетней страны, ее славы и побед всегда были патриотизм и единство народа, подвиг ее сынов и дочерей, преданных Отечеству», — уверен Владимир Путин.

Президент упомянул в этом контексте «дружинников Александра Невского и Дмитрий Донского, ополченцев Минина и Пожарского, героев Полтавы и Бородина, Сталинграда и неудержимого штурма Берлина». При этом он процитировал слова Михаила Ломоносова, предлагавшего «Отчизну мужеством прославить».

Отдельно Путин упомянул ветеранов Великой Отечественной войны, спасших от нацизма страну и весь мир. Он назвал их подвиг «вершиной истории человечества».

Президент РФ также обратил внимание на то, что сейчас обеспечение обороноспособности страны «остается важнейшей государственной задачей». Соответственно, «Вооруженные силы служат надежной гарантией национальной безопасности, мирной и спокойной жизни наших граждан, стабильного, поступательного развития».

«Мы видим, как непросто складывается международная обстановка, какие опасности таят существующие вызовы - такие, как расшатывание системы контроля над вооружениями или военная активность блока НАТО», — сказал глава государства. Вместе с тем, по его словам, «призывы России к выстраиванию системы равной и неделимой безопасности, которая бы надежно защищала все страны, остаются без ответа».

«Наша страна всегда открыта для прямого и честного диалога, для поиска дипломатических развязок самых сложных проблем, но повторю: интересы России и безопасность наших граждан для нас безусловны. Поэтому и дальше будем развивать, совершенствовать армию и флот <…>», — подчеркнул российский лидер.

Перечисляя достижения последних лет по качественной модернизации Вооруженных сил, Владимир Путин заметил: «На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире. Будем и дальше развивать перспективные системы вооружений, включая гиперзвуковые и основанные на новых физических принципах, расширять применение передовых цифровых технологий и элементов искусственного интеллекта».

Подобные системы вооружений он охарактеризовал как «оружие будущего», которое, по его мнению, «в разы повышает боевой потенциал» российских Вооруженных сил.

В завершение Президент России поздравил солдат и офицеров с профессиональным праздником, пожелав им здоровья и успехов в службе и передав самые добрые пожелания их семьям, родным и близким.