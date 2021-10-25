Путин поздравил российских таможенников с профессиональным праздником

Президент РФ поздравил всех работников и ветеранов таможенной службы с профессиональным праздником и с 30-летием создания таможенных органов в России, сообщает пресс-служба Кремля.

Российский лидер отметил, что специфика работы таможенников за прошедшие годы существенно изменилась. По его мнению, в результате многих преобразований сформировалось эффективное ведомство, которое служит надежной опорой государства и обеспечивает его национальные интересы.

«Так, ФТС России играет значимую роль в пополнении федерального бюджета, способствует наращиванию внешних торговых связей, а также развитию комфортных условий для ведения бизнеса, решает эти и многие другие стоящие <…> задачи ответственно и результативно. И в этом заслуга вашего большого, сплоченного коллектива», — сказал Путин.

Он поблагодарил работников таможенной отрасли за труд и верность профессиональному долгу, отметив, что такие же высокие требования должны предъявляться к каждому человеку, который «избрал для себя путь служения Отечеству».

«Важно и то, что вы идете в ногу со временем, совершенствуете формы и методы своей работы, осваиваете для этого передовые, в том числе цифровые, технологии, стремитесь сделать таможенную службу по-настоящему современной, динамичной государственной структурой», — добавил Президент.

По словам главы государства, введение современных интерактивных сервисов помогло сократить сроки таможенного оформления и контроля и в целом упростило эти процедуры. Впрочем, еще остаются вопросы, которые требуют скорейшего решения для улучшения качества работы ведомства, признал он.

«Рассчитываю, что ФТС продолжит курс на развитие открытого диалога с бизнесом, на укрепление доверия со стороны общества. В числе ваших безусловных приоритетов — активное содействие углублению интеграционных процессов на евразийском пространстве, наращивание сотрудничества с коллегами по ЕврАзЭС (имеется в виду Евразийский экономический союз, ЕАЭС —прим. Т-и) и из других стран», — подчеркнул Президент РФ.