Путин поздравил российских шпажистов с триумфальной победой на Паралимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил мужскую сборную шпажистов с золотой медалью XVI Паралимпийских летних игр в Токио. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что команда достойно представила Россию на соревнованиях по фехтованию в дисциплине «шпага». Спортсмены, по словам Путина, продемонстрировали «отточенное мастерство, сплоченность и умелую тактику, уверенно обошли сильных соперников».

Мужская сборная России по фехтованию на колясках завоевала золото командных соревнований шпажистов на Паралимпиаде в Токио. В финале Максим Шабуров, Александр Кузюков и Артур Юсупов обошли сборную Китая со счетом 45–39.