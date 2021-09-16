Путин поздравил российских шахматистов с победой на онлайн-олимпиаде ФИДЕ

Президент РФ Владимир Путин направил поздравление сборной России, ставшей победителем II онлайн-олимпиады Международной федерации шахмат (ФИДЕ). Текст поздравительного адреса опубликован на официальном сайте Кремля.

«Российская сборная уже второй раз выигрывает этот авторитетный, престижный турнир, — отметил глава государства. — Вы продолжили триумфальные традиции отечественной шахматной школы, подтвердили высокий уровень мастерства ее воспитанников, на деле доказали, что вам под силу самые сложные и амбициозные спортивные вызовы».

В заключение Владимир Путин пожелал шахматистам успехов и всего самого доброго.