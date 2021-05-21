Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником.

Глава государства в поздравительном адресе отметил, что этот праздник «посвящен смелым, отважным, преданным своему делу людям, которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий». Это ученые, метеорологи, геологи, летчики, моряки, строители и многие другие.

«Мы по праву гордимся результатами этой напряженной, самоотверженной работы», — подчеркнул Президент. Он добавил, что сегодняшнее поколение полярников чтит традиции своих предшественников.

«Благодаря вашим усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых», — сказал Путин.

В то же время, несмотря на масштабность проводимых работ, Россия подает пример «ответственного подхода к сбережению уникальной экологии регионов, сохранению традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера».

В завершении Президент пожелал полярникам крепкого здоровья, благополучия и удачи.