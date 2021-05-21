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Ру Тат
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21 мая 2021  11:14

Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником

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Президент России Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником. 

Глава государства в поздравительном адресе отметил, что этот праздник «посвящен смелым, отважным, преданным своему делу людям, которые внесли вклад в исследование и освоение полярных территорий». Это ученые, метеорологи, геологи, летчики, моряки, строители и многие другие.

«Мы по праву гордимся результатами этой напряженной, самоотверженной работы», — подчеркнул Президент. Он добавил, что сегодняшнее поколение полярников чтит традиции своих предшественников.

«Благодаря вашим усилиям Россия активно развивает промышленную, транспортную инфраструктуру в Заполярье и Приполярье, реализует масштабные проекты Севморпути и Северного широтного хода, разрабатывает новые месторождения полезных ископаемых», — сказал Путин.

В то же время, несмотря на масштабность проводимых работ, Россия подает пример «ответственного подхода к сбережению уникальной экологии регионов, сохранению традиционного уклада жизни и культуры народов Крайнего Севера». 

В завершении Президент пожелал полярникам крепкого здоровья, благополучия и удачи.

#владимир путин
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