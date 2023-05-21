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Путин поздравил российских полярников
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что благодаря их нелегкому труду были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения и создана надежная база для решения стратегических задач.
«Отрадно, что нынешняя большая, сплоченная семья полярников бережет и приумножает замечательные традиции своих предшественников, укрепляет научное присутствие России в полярных широтах, деятельно участвует в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.
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