Президент РФ Владимир Путин поздравил российских полярников с профессиональным праздником. Глава государства отметил, что благодаря их нелегкому труду были проложены новые морские и воздушные трассы, открыты месторождения и создана надежная база для решения стратегических задач.

«Отрадно, что нынешняя большая, сплоченная семья полярников бережет и приумножает замечательные традиции своих предшественников, укрепляет научное присутствие России в полярных широтах, деятельно участвует в реализации масштабных, востребованных программ, направленных на сохранение уникальных природных систем этих регионов планеты», — говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Кремля.