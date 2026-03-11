Путин поздравил российских паралимпийских чемпионок Ворончихину и Багиян с золотом

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил российских паралимпийских спортсменок Варвару Ворончихину и Анастасию Багиян с завоеванием золотых медалей. Поздравительные телеграммы опубликованы на сайте Кремля.

На XIV Паралимпийских зимних играх горнолыжница Ворончихина стала победительницей соревнований по супергиганту в классе LW 6/8-2. В обращении к спортсменке Президент отметил, что она продемонстрировала высокий уровень мастерства и победный настрой, благодаря чему смогла подняться на высшую ступень пьедестала.

Он также подчеркнул, что гордится не только ее результатом, но и выступлением всей команды, которая достойно представляет страну под национальным флагом. В поздравлении глава государства отдельно поблагодарил тренеров и наставников спортсменки за подготовку чемпионки.

Еще одну золотую медаль для сборной России завоевала лыжница Багиян. На тех же Паралимпийских играх она выиграла спринтерскую гонку классическим стилем в классе NS1. В телеграмме Президент отметил ее блестящее выступление и подчеркнул, что благодаря хорошей подготовке, силе духа и характеру спортсменка принесла команде награду высшей пробы.

По его словам, эта уверенная победа стала значимым вкладом в развитие отечественного и мирового паралимпийского движения.

Путин также выразил уверенность, что достигнутый результат станет для спортсменки стимулом к новым достижениям в спорте и жизни. В завершение он пожелал ей дальнейших успехов и всего наилучшего.