Путин поздравил российских лыжников с победой в эстафете на Олимпиаде

Президент России Владимир Путин поздравил российских лыжников с победой в эстафете 4×10 на Олимпиаде в Пекине. Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов стали первыми российскими чемпионами ОИ в данной дисциплине за 42 года.

«От души поздравляю вас с триумфом на XXIV Олимпийских зимних играх в Пекине, — говорится в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля. — В эстафете — одном из наиболее сложных и престижных видов лыжных гонок — вы выступили как крепкая, сплоченная команда, с первого этапа задали высочайший, победный темп».

Он отметил, что уверенность в своих силах, выдержка и чувство локтя позволили россиянам оставить позади опытных соперников. Также отдельно Путин поблагодарил старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Юрия Бородавко и всех наставников по лыжным гонкам.

«Близкие и друзья, наставники и болельщики, вся Россия гордится вами. Желаю новых успехов», — заключил Президент.