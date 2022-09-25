Президент России Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в еврейском календаре. Телеграмма с поздравлениями размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник обращает верующих к высоким нравственным ориентирам — гуманизму, благочестию, милосердию — и вдохновляет на свершение добрых дел.

«Очень важно, что, сохраняя верность древним духовным традициям, российские евреи вносят весомый вклад в сбережение культурного многообразия нашей страны, в укрепление межнационального согласия, принципов взаимного уважения и веротерпимости», — сказал Владимир Путин.