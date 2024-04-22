Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Песах — это праздник, который символизирует избавление еврейского народа от многовекового рабства, обретение свободы, торжество идеалов добра и справедливости. Об этом в поздравлении к российским евреям заявил Президент Владимир Путин. Телеграмма появилась на сайте Кремля.
Он отметил вклад еврейской общины в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога в стране, в воспитание молодежи, просвещение, благотворительность, сбережение семейных и духовно-нравственных ценностей.
«Такая большая, востребованная работа достойна самого глубокого признания. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — заявил Путин.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»