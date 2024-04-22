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Общество 22 апреля 2024 09:12

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

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Песах — это праздник, который символизирует избавление еврейского народа от многовекового рабства, обретение свободы, торжество идеалов добра и справедливости. Об этом в поздравлении к российским евреям заявил Президент Владимир Путин. Телеграмма появилась на сайте Кремля.

Он отметил вклад еврейской общины в укрепление межрелигиозного и межнационального диалога в стране, в воспитание молодежи, просвещение, благотворительность, сбережение семейных и духовно-нравственных ценностей.

«Такая большая, востребованная работа достойна самого глубокого признания. Желаю вам успехов и всего наилучшего», — заявил Путин.

#Владимир Путин #евреи #праздник
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