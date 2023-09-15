Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин поздравил российских евреев с Рош ха-Шана – еврейским Новым годом
Президент России Владимир Путин поздравил евреев страны с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в иудейском календаре. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что праздник призывает верующих к покаянию, дарует радость и надежду, а также служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания.
«Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны», – подчеркнул Путин.
Он пожелал гражданам душевного тепла, здоровья и энергии для созидательного труда на благо страны.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»