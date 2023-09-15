Путин поздравил российских евреев с Рош ха-Шана – еврейским Новым годом

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил евреев страны с праздником Рош ха-Шана, который знаменует начало нового года в иудейском календаре. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник призывает верующих к покаянию, дарует радость и надежду, а также служит утверждению нравственных ценностей и укрепляет стремление к высоким идеалам милосердия и сострадания.

«Отрадно, что, поддерживая эти тысячелетние традиции, российские евреи вносят весомый вклад в сохранение культурного многообразия нашей страны», – подчеркнул Путин.

Он пожелал гражданам душевного тепла, здоровья и энергии для созидательного труда на благо страны.