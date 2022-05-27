Путин поздравил российских евреев с Днем спасения и освобождения

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму российским евреям и всем, кто отмечает День спасения и освобождения — 26 Ияра. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

Молодой религиозный праздник в иудейском календаре приурочен ко дню капитуляции нацистской Германии после победы советской армии.

«Этот праздник имеет особое нравственное значение, занимает важное место в еврейском религиозном календаре. Он олицетворяет священную память о бессмертном подвиге бойцов и командиров Красной Армии, которые сокрушили нацизм, спасли от тотального уничтожения еврейский и другие народы Европы и мира», – говорится в послании.

Путин выразил уверенность, что широкое, торжественное празднование Дня спасения и освобождения поможет сбережению сдуховных, исторических, культурных традиций российских евреев, а также укреплению согласия и взаимопонимания между людьми, продвижению в обществе, особенно среди молодежи. «Послужит консолидации усилий в противодействии любым проявлениям антисемитизма, попыткам фальсификации исторической правды, оправдания преступлений нацистов и их пособников», – подчеркнул российский лидер.

Он также передал искренние поздравления ветеранам, которые внесли огромный личный вклад в Великую Победу.