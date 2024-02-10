Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что этот праздник символизирует обновление природы и человека, дарит людям стремление к чистоте помыслов и гармонии, дарит надежду.

«Буддийские организации проводят большую, востребованную просветительскую, образовательную, благотворительную работу, заботятся о воспитании подрастающего поколения, — отмечается в тексте. — Поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. И конечно, важен вклад российских буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога».

Отдельно Путин поздравил главу Буддийской традиционных сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева и глав буддистов Калмыкии и Республики Тыва. Он пожелал религиозным деятелям и возглавляемым ими сангхам успехов, благополучия и здоровья.