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Общество 10 февраля 2024 08:58

Путин поздравил российских буддистов с Новым годом по лунному календарю

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Президент России Владимир Путин поздравил буддистов с наступлением Нового года по лунному календарю и праздника Белого месяца. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что этот праздник символизирует обновление природы и человека, дарит людям стремление к чистоте помыслов и гармонии, дарит надежду.

«Буддийские организации проводят большую, востребованную просветительскую, образовательную, благотворительную работу, заботятся о воспитании подрастающего поколения, — отмечается в тексте. — Поддерживают участников специальной военной операции и их семьи. И конечно, важен вклад российских буддистов в сохранение мира, согласия и взаимопонимания в обществе, в развитие межрелигиозного и межнационального диалога».

Отдельно Путин поздравил главу Буддийской традиционных сангхи России Пандито Хамбо ламу Дамбу Аюшеева и глав буддистов Калмыкии и Республики Тыва. Он пожелал религиозным деятелям и возглавляемым ими сангхам успехов, благополучия и здоровья.

#Религия #буддизм #Новый год #Владимир Путин
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