Путин поздравил Российский союз ветеранов с 65-летием

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Российскому союзу ветеранов по случаю 65-летия со дня его образования. Текст поздравительного адреса был опубликован на сайте Кремля.

«Объединив своими высокими, благородными целями ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, труда и государственной службы, РСВ достойно продолжает замечательные традиции, заложенные основателями вашей организации – видными военачальниками, прославленными маршалами Победы», – приводятся слова российского лидера в тексте поздравления.

Глава государства отметил активное участие Союза ветеранов в общественной жизни России, а также неоценимый вклад в патриотическое воспитание молодежи и поддержку семей погибших и умерших товарищей.

Путин также подчеркнул, что работа объединения по борьбе с фальсификацией исторической правды и увековечению памяти павших героев войны очень важна и востребована.