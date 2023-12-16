Путин поздравил Российский союз туриндустрии с 30-летием объединения

Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин поздравил участников Российского союза туриндустрии с 30-летием объединения. Он отметил, что в последние годы туризм в стране динамично развивается и становится важным фактором укрепления экономического, инфраструктурного потенциала городов и регионов, решения задач в сфере просвещения, экологии и воспитания молодежи, сбережения памятников культуры.

«И конечно, туриндустрия открывает новые возможности для создания рабочих мест, роста смежных сфер: торговли и сельского хозяйства, цифровых технологий и строительства, общественного питания и производства сувенирной продукции», – сказал глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

По словам Путина, союз вносит большой и созидательный труд в развитие туротрасли – он объединяет под своей эгидой около 3 тыс. организаций в разных регионах страны – это турагентства, санаторно-курортные учреждения, транспортные, страховые, консалтинговые компании, профильные учебные заведения.

Президент подчеркнул важность того, что усилия участников союза направлены на консолидацию профессионального сообщества вокруг единых целей и задач, на формирование в стране современного туристического рынка, на повышение качества и конкурентоспособности услуг и на подготовку квалифицированных кадров.