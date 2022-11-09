Путин поздравил Российский этнографический музей с 120-летием

Российский этнографический музей вот уже 120 лет ведет активную научную и просветительскую работу. В его коллекции собраны уникальные предметы, рассказывающие о жизни, традициях и культуре народов РФ. Об этом говорится в поздравлении Президента России Владимира Путина.

«Отрадно, что нынешний коллектив с искренним энтузиазмом продолжает дело своих предшественников. Ваша значимая научная, просветительская работа, организация интересных, содержательных лекций и выставок достойны самой высокой оценки», — говорится в послании, опубликованном пресс-службой Кремля.

Путин отметил, что сотрудники музея находятся в постоянном поиске новых форм взаимодействия с посетителями и учитывают самые передовые наработки мирового музееведения.