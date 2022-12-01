Путин поздравил «Росатом» с 15-летием

За прошедшие годы российская атомная отрасль сделала серьезный рывок вперед, нарастив показатели выработки электроэнергии, строя новые энергоблоки АЭС в РФ и за рубежом. Об этом, поздравляя руководство и коллектив госкорпорации «Росатом» с 15-летием, заявил Президент России Владимир Путин.

«Корпорация неизменно уделяет приоритетное внимание реализации масштабных программ в сфере науки, ядерной медицины и экологии, в судо- и авиастроении, в цифровых технологиях. Многое делается для хозяйственного освоения арктических территорий, развития Северного морского пути. И конечно, атомная отрасль вносит поистине уникальный вклад в обеспечение ядерного паритета и обороноспособности нашей страны», — подчеркивается в телеграмме главы государства, опубликованной пресс-службой Кремля.

В заключение Путин выразил уверенность, что «Росатом» продолжит выполнять задачи на благо России и ее граждан, и пожелал сотрудникам госкорпорации осуществить намеченные планы.