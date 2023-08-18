Путин поздравил РГО и других специалистов с Днем географа

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День географа в России отмечается в символичную дату — 18 августа. Именно в этот день в 1845 году было создано Русское географическое общество, отметил в поздравительной телеграмме Президент РФ Владимир Путин.

Он подчеркнул, что РГО сыграло значимую роль в развитии географии, климатологии и других смежных наук в стране, а также в народном просвещении. Благодаря ему стали широко известны имена российских мореплавателей, ученых, путешественников, вложивших немало усилий в укрепление экономического потенциала России, приумножение ее природного и историко-культурного наследия.

«И конечно, в этот праздничный день хочу особо отметить большой, истинно подвижнический труд учителей и преподавателей географии, — добавил Президент РФ. — Именно они открывают своим питомцам огромный мир знаний о нашей планете, воспитывают у них любовь к своей стране и родному краю, во многом формируют мировоззрение и кругозор молодых людей».