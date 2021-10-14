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14 октября 2021  17:44

Путин поздравил режиссера Павла Чухрая с 75-летием

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Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму кинорежиссеру, сценаристу, народному артисту России Павлу Чухраю по случаю его 75-летия, передает пресс-служба Кремля.

«Талант режиссера, умение находить темы, волнующие зрителей, и неизменная приверженность замечательным традициям отечественного киноискусства стали главными слагаемыми Ваших профессиональных успехов, снискали Вам широкое признание», — отметил российский лидер в тексте телеграммы. 

Он пожелал имениннику крепкого здоровья, вдохновения и новых творческих достижений.

Павел Чухрай в 1969 году окончил операторский факультет ВГИКа и в 1974-м завершил обучение на режиссерском факультете.

В 1997 кинокартина «Вор» принесла режиссеру три награды Венецианского кинофестиваля, две премии «Ника» — за лучший фильм и как лучшему режиссеру — и номинацию на «Оскар». А его фильм «Водитель для Веры» был удостоен главного приза и награды за лучший сценарий на «Кинотавре» в 2004 году.

#Владимир Путин #кинорежиссер
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