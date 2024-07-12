Путин поздравил режиссера Лунгина с 75-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму режиссеру Павлу Лунгину. Сегодня ему исполнилось 75 лет, сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил выдающийся талант народного артиста России. Его картины, снятые на актуальные темы, всегда находят отклик у аудитории.

«Талант, умение создавать по-настоящему блестящие актерские ансамбли, находить темы, волнующие зрительскую аудиторию, стремление вкладывать душу в каждую свою работу — главные составляющие вашего профессионального успеха», — говорится в тексте.