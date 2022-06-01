Путин поздравил режиссера Грамматикова с 80-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил режиссера, актера, продюсера и сценариста Владимира Грамматикова с 80-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что многогранный талант, энергия и увлеченность культурного деятеля снискали ему высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей разных поколений.

Путин также отметил важность того, что Грамматиков уделяет приоритетное внимание развитию важной сферы киноискусства — созданию фильмов для детей и юношества.