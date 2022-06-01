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Культура
1 июня 2022  16:46

Путин поздравил режиссера Грамматикова с 80-летним юбилеем

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Президент России Владимир Путин поздравил режиссера, актера, продюсера и сценариста Владимира Грамматикова с 80-летием. Поздравительная телеграмма размещена на сайте Кремля. 

Глава государства отметил, что многогранный талант, энергия и увлеченность культурного деятеля снискали ему высокое профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей разных поколений.

Путин также отметил важность того, что Грамматиков уделяет приоритетное внимание развитию важной сферы киноискусства — созданию фильмов для детей и юношества.

#Владимир Путин
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