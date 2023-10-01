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Политика 1 октября 2023 12:21

Путин поздравил Региональную антитеррористическую структуру ШОС с юбилеем создания

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Путин поздравил Региональную антитеррористическую структуру ШОС с юбилеем создания
Фото: kremlin.ru

За 20 лет работы РАТС стала ключевым органом ШОС, значимым звеном в архитектуре международной и региональной безопасности. Об этом, поздравляя Региональную антитеррористическую структуру с юбилеем создания, заявил Президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что РАТС доказала свою эффективность в решении множества вопросов, связанных с координацией и взаимодействием спецслужб Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с террористами и экстремистами.

«Сегодня ваша четкая, слаженная, грамотная работа имеет особое значение, — подчеркивается в телеграмме. — В период геополитической турбулентности и обострения ряда конфликтов важно на высоком профессиональном уровне анализировать общие угрозы и вырабатывать действенные меры по их нейтрализации».

Глава государства выразил уверенность, что РАТС продолжит содействовать развитию контрактов между спецслужбами и правоохранителями стран — членов объединения и способствовать поддержанию стабильности и безопасности на территории ШОС.

#Владимир Путин #ШОС #поздравление
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