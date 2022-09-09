news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Официальная хроника
9 сентября 2022  09:51

Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

news_top_970_100

Президент России Владимир Путин поздравил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с Днем независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля. 

«Ваша страна добилась значительных успехов в экономической и социальной сферах, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах», — сказано в сообщении.

Путин отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. По его словам, хорошую отдачу дает двусторонняя кооперация на различных направлениях и взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС. 

Президент России выразил уверенность в том, что две страны будут и далее всемерно наращивать плодотворное сотрудничество — на благо дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии.

#Владимир Путин
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100