Путин поздравил Рахмона с Днем независимости Таджикистана

Президент России Владимир Путин поздравил таджикистанского коллегу Эмомали Рахмона с Днем независимости республики. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Ваша страна добилась значительных успехов в экономической и социальной сферах, играет важную конструктивную роль в региональных и международных делах», — сказано в сообщении.

Путин отметил, что отношения между двумя странами динамично развиваются в духе стратегического партнерства и союзничества. По его словам, хорошую отдачу дает двусторонняя кооперация на различных направлениях и взаимодействие в рамках СНГ, ОДКБ, ШОС.

Президент России выразил уверенность в том, что две страны будут и далее всемерно наращивать плодотворное сотрудничество — на благо дружественных народов, в интересах обеспечения мира, безопасности и стабильности в Центральной Азии.