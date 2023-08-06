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Путин поздравил работников железнодорожного транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил с профессиональным праздником всех работников и ветеранов железнодорожного транспорта страны. Видеообращение опубликовано на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что свой вклад в развитие стратегически важной отрасли вносят представители разных профессий и специальностей — это машинисты, транспортные строители, ремонтники, инженеры, проводники и диспетчеры.
«Каждый из вас трудится на своем ответственном участке и по праву гордится своей профессией, сам продолжает её славные традиции», — подчеркнул Президент.
Он привел примеры трудовой доблести — строительство и ввод в эксплуатацию Транссиба, БАМа и других магистралей, которые сегодня служат всей стране и играют особую роль в реализации масштабных, амбициозных проектов и планов.
«Ведется разработка новейших отечественных высокоскоростных локомотивов и поездов, что станет ещё одним шагом к укреплению нашей технологической независимости», — отметил Путин.
Он отметил, что в приоритетах дальнейшая цифровизация сервисов и услуг, а также внедрение передовых технических и логистических решений, будут обновляться вокзалы в российских городах.
«Мы последовательно идём вперёд и вместе с вами обязательно решим все стоящие перед нами задачи, следуя чётким принципам — базовым как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. А это безопасность, надёжность, скорость, доступность и комфорт», — пообещал Президент.
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