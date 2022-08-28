Путин поздравил работников угольной отрасли с Днем шахтера

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов угольной отрасли с Днем шахтера. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства напомнил, что в 2022-м этот праздник отмечается 75-й год подряд. По его словам, работники угольной отрасли по праву гордятся именами и достижениями своих предшественников, знаменитыми горняцкими династиями и традициями доблестного и самоотверженного труда и товарищеской взаимовыручки.

«Отрадно, что нынешнее поколение работников угледобывающей промышленности трудится с полной отдачей, вносит весомый вклад в укрепление индустриальной мощи и энергетической безопасности страны, в решение важнейших проблем социальной сферы», — сказал Владимир Путин.