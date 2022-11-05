Путин поздравил работников ТВ и радио с 55-летием Останкинской телебашни

Вот уже 55 лет Останкинская телебашня вносит серьезный вклад в развитие отечественного телерадиовещания, развитие информационного пространства РФ. Уникальный объект стал достойным результатом смелого замысла, таланта и новаторства целой группы специалистов, подчеркнул в телеграмме по случаю юбилея телебашни Президент РФ Владимир Путин.

«И конечно, Останкинская телебашня — яркий, узнаваемый символ нашей столицы, известная туристическая достопримечательность», — напомнил он в послании, опубликованном на сайте Кремля.

В заключение глава государства пожелал коллективу и ветеранам Останкинской телебашни, а также всем работникам ТВ и радио успехов и всего наилучшего.