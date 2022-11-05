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Культура
5 ноября 2022  10:20

Путин поздравил работников ТВ и радио с 55-летием Останкинской телебашни

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Вот уже 55 лет Останкинская телебашня вносит серьезный вклад в развитие отечественного телерадиовещания, развитие информационного пространства РФ. Уникальный объект стал достойным результатом смелого замысла, таланта и новаторства целой группы специалистов, подчеркнул в телеграмме по случаю юбилея телебашни Президент РФ Владимир Путин.

«И конечно, Останкинская телебашня — яркий, узнаваемый символ нашей столицы, известная туристическая достопримечательность», — напомнил он в послании, опубликованном на сайте Кремля.

В заключение глава государства пожелал коллективу и ветеранам Останкинской телебашни, а также всем работникам ТВ и радио успехов и всего наилучшего.

#Владимир Путин #телебашня #телевидение #радио
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